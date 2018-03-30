5 апреля в «The StandarD» пройдет презентация нового альбома Алины Гросу «Бас»

«Бас » - это шестой альбом Алины Гросу из 13 песен, который создавался в течение года.В альбом вошли душевные, лирические, танцевальные, абсолютно на разный вкус композиции, многие из который написаны самой Алиной, сообщили журналисту Planet Today в пресс-службе артистки.Новый альбом Алины Гросу - прекрасный весенний подарок всем поклонникам творчества талантливой артистки Алины Гросу, которая остается верной сцене, не устает меняться, творить и привлекать своей позитивной энергией миллионы поклонниковДля зрителей Алина готовит сюрприз-презентация видеоклипа на сингл «Ложь» , который вошел в альбом .