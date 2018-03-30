70-летний Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце

Арнольд Шварценеггер
СМИ сообщили, что Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце в клинике Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. 70-летний актер и бывший губернатор Калифорнии нуждался в замене катерального клапана, но из-за возникших осложнений врачи прибегли к экстренной операции на открытом сердце.
По данным TMZ, сейчас состояние Шварценеггера стабильное. Заметим, что это не первая операция на сердце, которую перенес Арнольд: в 1997 году ему заменили аортальный клапан. Об этой операции он упомянул в одном из интервью в 2001 году после аварии, в которую попал на мотоцикле. Тогда актер сломал шесть ребер.
Было очень больно — гораздо больнее, чем во время операции на сердце, — сказал Шварценеггер.
Арнольд Шварценеггер