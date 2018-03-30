Алаев уверен, что арбитр Карасев на высочайшем уровне отработает ЧМ-2018

ЩЕЛКОВО (Московская область), 30 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев выразил уверенность, что российский арбитр Сергей Карасев на высочайшем уровне отработает матчи чемпионата мира 2018 года.

"Я очень переживал за Сергея Карасева, чтобы именно он попал на чемпионат мира в России. Я знаю Сергея с 6 лет. Конечно, хотелось, чтобы российские судьи были на чемпионате мира, потому что они давно не были там. Тот факт, что именно Сергей стал этим человеком, для меня вдвойне отрадно. Я поздравил его! Дай бог Карасеву отработать чемпионат мира на самом высоком уровне. Он всей своей карьерой, своим отношением к делу заслужил это. Я уверен, что он отработает турнир на высочайшем уровне", - сказал Алаев журналистам.

Ранее ФИФА назвала судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира 2018 года в России. В этот список вошла российская бригада арбитров во главе с Карасевым, помогать которому будут его соотечественники Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.