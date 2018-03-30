Алаев уверен, что арбитр Карасев на высочайшем уровне отработает ЧМ-2018

"Я очень переживал за Сергея Карасева, чтобы именно он попал на чемпионат мира в России. Я знаю Сергея с 6 лет. Конечно, хотелось, чтобы российские судьи были на чемпионате мира, потому что они давно не были там. Тот факт, что именно Сергей стал этим человеком, для меня вдвойне отрадно. Я поздравил его! Дай бог Карасеву отработать чемпионат мира на самом высоком уровне. Он всей своей карьерой, своим отношением к делу заслужил это. Я уверен, что он отработает турнир на высочайшем уровне", - сказал Алаев журналистам.
Ранее ФИФА назвала судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира 2018 года в России. В этот список вошла российская бригада арбитров во главе с Карасевым, помогать которому будут его соотечественники Тихон Калугин и Антон Аверьянов.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.