Amazon потратит миллиард долларов на создание нового телесериала

Amazon решили выпустить сериал, который станет масштабнее Игры Престолов. Сейчас ведутся переговоры по поводу адаптации популярной китайской книжной серии Задача Трех Тел.В один миллиард долларов оценивается на сегодняшний день сумма, которую Amazon хочет потратить на создание сериала из трёх сезонов, который обгонит по популярности Игру Престолов компании HBO и станет одним из самых дорогих шоу в истории.Задача Трех Тел — роман Лю Цысиня, одного из крупнейших писателей Китая в жанре научной фантастики. Он повествует о секретном проекте, целью которого является поиск внеземных цивилизаций. А инопланетяне тем временем блокируют развитие земной науки с целью вторжения на Землю. Книга стала бестселлером и была номинирована на премию Небьюла, а также завоевала успех у критиков, получив премию Хьюго (Hugo Award) в 2015 году.Данная платформа Amazon стартовала в прошлом году с запуска экранизации Властелина Колец Джона Р. Р. Толкиена, стоимость которой оценивают в 500 миллионов долларов. Телевизионный сериал будет снят при партнерстве с Tolkien Estate и Trust, которые управляют имуществом писателя при участии New Line Cinema.