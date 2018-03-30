Amazon потратит миллиард долларов на создание нового телесериала

Amazon решили выпустить сериал, который станет масштабнее Игры Престолов. Сейчас ведутся переговоры по поводу адаптации популярной китайской книжной серии Задача Трех Тел.
В один миллиард долларов оценивается на сегодняшний день сумма, которую Amazon хочет потратить на создание сериала из трёх сезонов, который обгонит по популярности Игру Престолов компании HBO и станет одним из самых дорогих шоу в истории.
Задача Трех Тел — роман Лю Цысиня, одного из крупнейших писателей Китая в жанре научной фантастики. Он повествует о секретном проекте, целью которого является поиск внеземных цивилизаций. А инопланетяне тем временем блокируют развитие земной науки с целью вторжения на Землю. Книга стала бестселлером и была номинирована на премию Небьюла, а также завоевала успех у критиков, получив премию Хьюго (Hugo Award) в 2015 году.
Данная платформа Amazon стартовала в прошлом году с запуска экранизации Властелина Колец Джона Р. Р. Толкиена, стоимость которой оценивают в 500 миллионов долларов. Телевизионный сериал будет снят при партнерстве с Tolkien Estate и Trust, которые управляют имуществом писателя при участии New Line Cinema.