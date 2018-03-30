AP: в Сирии погибли военные американской коалиции

С пометкой «срочно» агентство Associated Press передает новости с Ближнего Востока. Американская коалиция на Севере Сирии понесла значительные потери в живой силе. Жертвами взрыва стали двое военнослужащих, еще пятеро серьезно пострадали.

Глава Военного совета Манбиджа Мохаммед Абу Адель сообщил журналистам подробности. Инцидент произошел в ночь на 30 марта. Взрывное устройство было заложено на дороге в нескольких сотнях метров от штаба сил безопасности курдских «Отрядов народной самообороны» YPG.

По предварительной информации взрывное устройство сдетанировало в районе города Манбидж на северо-востоке сирийской провинции Алеппо. Территория находится под контролем YPG, там же располагается ограниченный контингент военных США.