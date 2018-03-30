Армия ДНР тренирует снайперов: сводка о военной ситуации в ДНР за 24—30 марта (ИНФОГРАФИКА)

За минувшие сутки украинские оккупационные силы обстреляли районы 4-х населенных пунктов на Донецком направлении, выпустив 18 мин калибром 120 и 82 мм, 30 снарядов из БМП, а также вели обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

На Горловском направлении враг выпустил 7 артиллерийских снарядов калибром 122 мм, из БМП, гранатометов и стрелкового оружия вел обстрел по району населенного пункта Крутая Балка.

Всего за сутки украинские бандформирования выпустили по территории Республики 106 боеприпасов и 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов 29 марта н. п. Докучаевск повреждены два дома по ул. Ленина и ул. Ватутина.

Хочу отметить, что украинская сторона нарушила «пасхальное» перемирие, которое со стороны ВСУ, к сожалению, продлилось 9,5 часов.

В 9.35 обстрелу подвергся в очередной раз н. п. Коминтерново, по которому противник выпустил 4 мины калибром 120 мм, а также вел обстрел БМП и стрелкового оружия, а в 10.05 обстрелу подвергся н. п. Ленинское, по которому враг вел обстрел из гранатометов.

Всего за прошедшую неделю противник 43 раза нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории Республики 237 артиллерийских и танковых снарядов, а также мин калибром 120 и 82 мм, не считая вооружения БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Огневому воздействию со стороны ВСУ подвергались районы 10 населённых пунктов Республики.

В результате обстрелов со стороны украинских оккупантов погибла мирная жительница 1952 г. р., разрушены и повреждены 7 домостроений в н. п.: Саханка, Зайцево, Горловка, Коминтерново, Широкая Балка и Докучаевск.

Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности, нашей разведкой зафиксировано:

— 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» — 23 единицы;

— РСЗО БМ-21 «Град» — 7 единиц;

— самоходная гаубица «Акация» — 11 единиц;

— 100-мм противотанковая пушка «Рапира» — 20 единиц;

— зенитно-ракетный комплекс «Оса» — 2 единицы;

— танки Т-64 и Т-72 – 55 единиц;

— БМП, БТР, БРДМ — 46 единиц.

Нашей разведкой установлено прибытие и работа в расположении 30-й бригады ВСУ комиссии штаба операции оккупационных сил (ООС).

Причиной внеплановой проверки явилась очередная провальная операция, распоряжение на исполнение которой давал лично командующий «АТО» М. Забродский.

В данном случае речь идет о выходе на минное поле диверсионной группы 30 ОМБр ночью с 28 на 29 марта, когда оккупанты потеряли двоих человек убитыми и троих ранеными.

В процессе работы комиссии выявлено отсутствие одного боевика из числа 30-й бригады. В ходе проведения разбирательства установлено, что данный боец не вернулся со спецзадачи — то есть был брошен на поле боя.

С целью сокрытия данного факта, пресс-центром штаба «АТО» было распространено сообщение о пропаже одного из своих боевиков и проведении дополнительных разбирательств.

Проверка имеет цель найти компромат против командующего «АТО» Забродского.

В частности, стало известно, что ранее Забродский по своей инициативе поставил задачу командирам бригад, находящимся на Донецком и Мариупольском направлениях, на подготовку и проведение мероприятий по захвату позиций ВС ДНР за несколько дней до объявления «Пасхального перемирия».

В частности, атаковать наши позиции, захватить новые рубежи и удержать их до начала действия режима прекращения огня. А с наступлением перемирия остаться на захваченных территориях.

Такую авантюру Забродского поддержали не все. Например, командир 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ Делятицкий для сохранения жизни своего личного состава приказал подчиненным совместно с журналистами телеканала «2x2» подготовить фейковый видеосюжет, имитирующий обострение ситуации.

Фактически, командир 36 бригады не выполнил приказ командующего силами «АТО», понимая, что Забродского скоро снимут. И поступил по-своему, сняв фейковый видеоматериал. Чем не только сохранил жизни подчиненных, но и успокоил своего уходящего военачальника.

Как всегда бездумно, приказ Забродского попытался исполнить командир 30 бригады Гараз. За что и поплатился. В частности, потерял личный состав, который отправил гибнуть на минные поля.

Уже известно, что командующий «АТО» Забродский сделает все, чтобы в очередной раз после своего резонансного провала выйти сухим из воды. А крайним окажется командир 30 бригады ВСУ, который устроил якобы самодеятельность.

Вспомните командира 54 бригады Майстренко, который по приказу вышестоящего командования, в том числе Забродского, завел часть личного состава в «Гладосовский котел» и потерял там более 30 убитыми.

Сейчас от этого комбрига пытаются избавиться, якобы за его бесчеловечность к подчиненным. В реальности причиной преследования Майстренко стало назначение его крайним за провал операции. Та же участь постигнет и командира 30 бригады Гараза.

Важно отметить, что погибший на минах украинский военнослужащий был брошен на поле боя своими товарищами и только сегодня ночью, с началом действия «Пасхального перемирия», мы смогли его эвакуировать. Сейчас его тело находится в морге.

Как мы видим, налицо полная анархия, творящаяся в оккупационных силах. Во-первых, «подковерные игры» между двумя командующими силами «АТО» и «ООС». Во-вторых, сплошные «подставы» своих подчинённых.

В-третьих, наплевательское отношение украинских боевиков к своим сослуживцам, которых бросают погибшими на поле боя и даже не предпринимают попыток к их эвакуации, используя лишь в качестве приманки для обстрела наших военнослужащих.

Нашей разведкой продолжает фиксироваться снижение морально-психологического состояния боевиков ВСУ на всей линии соприкосновения.

Причем масштаб падения доходит до такого уровня, что командующим операцией оккупационных сил военным преступником Наевым поставлена задача бывшему командующему «АТО» Забродскому о проведении в Краматорске расширенного совещания с участием главных старшин (сержантов) соединений и частей в зоне конфликта по вопросам укрепления воинской дисциплины, поддержания морально-психологического состояния в воинских подразделениях.

В 93-й бригаде ВСУ проводятся ежедневные совещания по вопросам недопущения употребления личным составом спиртных напитков и наркотических веществ, а также предупреждения случаев СОЧ и суицидов.

Командование соединений и частей в зоне операции оккупационных сил избавляется от неблагонадежных боевиков всеми возможными способами.

Вплоть до физического воздействия и морального давления на алкоголиков и наркоманов с целью заставить их написать рапорты «по собственному желанию». Идти на такие ухищрения заставляют рамки, выставленные руководством минобороны Украины в вопросах увольнения личного состава.

Так, по заявлению генералов из ГШ ВСУ, такие заболевания, как наркомания и алкоголизм, не являются основанием для увольнения боевика из украинской армии.

Большой некомплект в подразделениях и отсутствие добровольцев заставляет украинское командование мириться с присутствием наркоманов и алкоголиков в ВСУ.

Вот и выходит, что по мирным населенным пунктам, по кладбищам, по детским садам и остановкам транспорта стреляют полупьяные или обкуренные маргиналы. Марионеточные власти Украины осознанно дают в руки оружие своим неадекватным воякам, чтобы те без зазрения совести могли расстреливать женщин, стариков и детей нашей Республики.

Свидетельством того, что в украинских силовых структурах имеется большой некомплект, является принятие мер военно-политическим руководством Украины по экстренному его восполнению.

Так, в апреле–мае призыву на военную службу в ВСУ подлежит более 15 тыс. новобранцев в возрасте от 20 до 27 лет.

Социологические исследования, проведенные военкоматами, говорят о том, что желающих идти в ВСУ на 35% меньше, чем в 2017 году. При том, что в 2017-м году их было меньше на 27%, чем в 2016 году.

В основном призывники стремятся в другие, по их меркам, «блатные» ведомства — погранслужбу, Госслужбу транспорта, куда чаще попадают дети чиновников и даже представителей командования ВСУ. Несмотря на предпринимаемые меры по повышению привлекательности преступной украинской армии, в реальности ВСУ с каждым годом теряют своих клиентов.

Оставшимся же предстоит пройти тяжелый путь срочной службы в красивой на картинке по телевизору, но голодной и разворованной в реальности армии. При этом на выходе получить психологическое заболевание или остаться физически калекой, если не погибнуть совсем.

Такими действиями генштабовское руководство Украины не добилось пока ничего, кроме бегства офицеров из армии.

Дошло до того, что в настоящее время в сухопутных войсках ВСУ проводятся мероприятия по комплектованию должностей командиров взводов за счет призыва офицеров из «запаса».

Кроме того, сержантов, имеющих высшее образование и прошедших курсы военной подготовки, с присвоением офицерского звания «младший лейтенант», а также сержантов без высшего образования, но имеющих боевой опыт.

А пока прикрытие переднего края в особенно слабых местах осуществляется путем привлечения банд националистов.

В частности, по данным нашей разведки, в район н. п. Каменка прибыла из Нежина Черниговской области «резервная сотня» «ОУН-Восток»* количеством до 100 боевиков под командованием нациста Шевчука. Кроме того, в этом районе уже находятся банды «Правого сектора»* и «УДА».

Нашей разведкой установлено, что в настоящее время службой безопасности Украины в подразделения полиции, выполняющие задачи в зоне операции оккупационных сил, розданы указания (в виде инструкции) по сбору информации относительно происходящего в нашей Республике.

При этом особое внимание уделять получению данных о командном составе, дислокации и характере деятельности подразделений наших силовых структур.

Мы обращаемся к жителям ДНР, посещающих территорию Украины, не поддавайтесь на провокации! Ваши неосторожные и необдуманные слова могут быть использованы врагом в первую очередь против вас и ваших близких как предмет для последующего шантажа.

Впоследствии переданная вами информация может повлиять на безопасность вашего дома!

Будьте бдительны! Враг, проигрывая нам на поле боя, пытается подорвать нашу безопасность и обороноспособность подлыми подрывными террористическими действиями глубоко в тылу! Но вместе мы сможем противостоять и такой низкой и бесчеловечной войне.

* запрещенная в РФ экстремистская организация.