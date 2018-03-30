Армия ДНР готова отразить наступление ВСУ (ВИДЕО)

С каждым днём борьба за власть в Киеве всё сильнее обостряется, что подталкивает президента Украины Порошенко в очередной раз пойти на эскалацию боевых действий, с целью отвлечения внимания украинских граждан от внутренних проблем.

С принятием закона «О реинтеграции Донбасса» подготовка к войне получила легальный статус и проводится совершенно открыто.

Украинские политики и силовики усиленно изучают хорватский опыт по взятию под контроль Сербской Краины, и регулярно посещают соответствующие тренинги проводимые своими старшими товарищами.

В Вооружённых силах Украины массово проводится расконсервация и ремонт вооружений и военной техники, а также формируются новые части и подразделения.

Особые надежды командование ВСУ возлагает на военную помощь со стороны Запада, которая теперь включает не только автомобили и беспилотные летательные аппараты, но и летальное вооружение. В зону так называемой АТО стянута значительная группировка войск, которая может в любой момент перейти в наступление.

Руководство Донецкой Народной Республики и командование ВС ДНР полностью осознаёт угрозу, исходящую от противника и поэтому заблаговременно ведёт подготовку к отражению украинской агрессии.

В результате трёх лет военного строительства сформированы регулярные вооружённые силы, способные дать отпор врагу. Налажена система боевой подготовки. Постоянно отрабатываются новые способы ведения боевых действий, в первую очередь — действия разведывательно-огневых контуров в составе беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и танков.

Также ведётся постоянная работа с личным составом, направленная на поддержание высокого уровня боевого духа военнослужащих. В целях отражения возможного наступления противника Вооружёнными силами ДНР принимается комплекс мер по инженерному оборудованию позиций. За прошедшие три года выстроена грамотно организованная и глубоко эшелонированная система обороны.