Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье

В Ставропольском крае 30 марта перевернулся автобус, перевозивший 18 человек. ДТП не обошлось без жертв.

Автобус следовавший по направлению «Махачкала — Кисловодск» попал в аварию. Предположительно, шофёр, перевозивший 18 пассажиров, уснул во время движения. В результате транспорт упал в кювет.

К сожалению, ДТП имело трагическое последствие. Одна из пассажирок погибла (женщина 1979 года рождения. Среди пострадавших 4 человека, которые были госпитализированы.

СК проводит проверку по факту произошедшего.

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