Первый беспилотный поезд начал курсировать в Великобритании между городами Питерборо и Хоршем.Инициатором проекта является британская компания Thameslink Railway, которая занимается обслуживание одноименной железной дороги.Но при этом в кабине обязан находиться машинист - он будет следить за работой автоматической системы, а также открывать и закрывать двери перед пассажирами.Разработчики испытывали его на протяжении 18 месяцев. Работа над запуском поезда заняла около 5 лет и стоила 7 млрд фунтов стерлингов (около $10 млрд).Протяженность железной дороги Thameslink Railway составляет 225 км, она насчитывает 68 станций.