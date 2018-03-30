Бетон для строительства

В любом жилищном строительстве сегодня необходим бетон. Бетон — основа для фундамента зданий, для несущих конструкций, перекрытий и многого другого, о чем вы могли даже и не подозревать. Бетон окружает нас везде, из него делают дороги и стены в домах, его используют для утепления вашей квартиры и для защиты внешнего мира от радиации атомных электростанций. Разнообразие областей применения бетона зашкаливает, но сегодня мы поговорим о жилом строительстве и о том, какие виды бетона лучше всего для этого подходят.

Итак, прежде чем купить куб бетона цена которого показалась вам наиболее привлекательной (а может, и больше), определитесь с тем, какие работы вам необходимо делать. Для наружных и внутренних работ нужны разные виды бетона, и мы постараемся рассказать вам как можно больше о том, какие идут куда, чтобы вы смогли купить бетон в Москве, цена за куб с доставкой которого устроит вас больше всего.

Итак, для наружных работ (скажем, если вы хотите купить куб бетона для фундамента) используются такие разновидности бетона, как железобетон (сочетание бетона со стальной арматурой, сохраняет свои свойства при сильных морозах и не менее сильной жаре; основное применение в плитах перекрытия), перлитобетон (заполнителем является перлит, из него в основном изготавливают декоративные бетонные изделия), асфальтобетон (по названию понятно, что он служит для покрытия дорог и изготовления кровли домов, в составе битум, песок, щебень и минеральный порошок) и многие другие виды бетона.

Для внутренних работ используются гипсобетон (вместо цемента строительный гипс, он водорастворим), пластбетон (органический полимер вместо цемента, песок в качестве заполнителя), ячеистый бетон (делятся на два вида — газо- и пенобетон, используются как теплоизоляция).