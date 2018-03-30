Битва за финал Кубка Гагарина: хоккеисты "Ак Барса" начинают серию с "Трактором"

КАЗАНЬ, 30 мар – РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского "Ак Барса" и челябинского "Трактора" в пятницу начинают полуфинальную серию плей-офф КХЛ.

Первые матчи серии до четырех побед пройдут в Казани 30 марта и 1 апреля, в Челябинске команды сыграют 3 и 5 апреля.

"Ак Барс" - фаворит, но "Трактор" для него неудобный соперник

"Трактор" не доходил до финала Восточной конференции с 2013 года, и для многих специалистов его попадание в четверку лучших команд плей-офф КХЛ стало неожиданностью. Болельщики в Казани ждали "зеленое дерби" - еще одну встречу с "Салаватом Юлаевым", но челябинцы отыгрались в серии со счета 2-3 и выбили уфимцев из розыгрыша турнира.

Несмотря на отсутствие побед в Кубке Гагарина, "Трактор" является самым неудобным соперником для "Ак Барса" в плей-офф КХЛ. Команды встречались друг с другом дважды, и оба раза челябинцы проходили дальше. В 2012 году казанцы проиграли со счетом 2-4, что привело к отставке Владимира Крикунова, а через год "Трактор" совершил небольшое чудо, отыгравшись со счета 1-3. После той серии в казанской команде произошла небольшая революция, и клуб расстался со своими многолетними лидерами Данисом Зариповым и Алексеем Морозовым.

Учитывая, что перед "Ак Барсом" поставлена задача дойти до финала Кубка Гагарина, еще одно поражение от "Трактора" может привести к большим изменениям в команде. В регулярном чемпионате "Трактор" проиграл в Казани со счетом 1:7, но на своей площадке оказался сильнее в овертайме - 3:2.

"Трактору" в матче с "Ак Барсом" терять нечего. Команда выполнила свою задачу на сезон, ребята будут раскрепощены. Им нужно просто зацепиться за свой хоккей. Но "Трактору" будет противостоять более сильная команда, чем "Салават Юлаев" с такой же тактикой, но с более мастеровитыми исполнителями. Будет тяжелее, но я жду интересной серии", - заявил РИА Новости двукратный чемпион России Андрей Разин.

Чьи легионеры будут полезнее?

На ведущих ролях в обеих командах находятся легионеры. У "Ак Барса" уже 15 очков набрал канадец Джастин Азеведо, который играет в тройке со шведом Антоном Ландером и чехом Иржи Секачем, забросившим четыре шайбы в серии с магнитогорским "Металлургом". Хорошую игру показывает еще один канадец Роб Клинкхаммер, заметно помогающий команде при игре в неравных составах.

"Мы давно не играли против "Трактора". В Казани мы победили со счетом 7:1, но тогда что-то помешало им сыграть в свою силу. Не думаю, что это реальная сила команды. Команда, которая много играет в обороне, играет очень системно, внимательно, допускают мало ошибок. Для нас игра с ними будет еще одним большим вызовом", - рассказал Клинкхаммер.

У "Трактора" надежную игру показывает чешский вратарь Павел Францоуз, в обороне выделяется североамериканец Ник Бэйлен, а швед Рихард Гюнге идет на третьем месте в списке бомбардиров, набрав 13 очков в плей-офф. Победный гол в седьмом матче с уфимцами забил еще один швед Линус Виделль с передачи канадца Пола Щехуры.

Опыт Даниса Зарипова или задор Виталия Кравцова?

Интересной обещает стать противостояние молодости и опыта: 37-летнего форварда "Ак Барса" Даниса Зарипова, который является воспитанником челябинского хоккея, и 18-летнего нападающего "Трактора" Виталия Кравцова - одного из лучших снайперов плей-офф.

Зарипов в первых раундах плей-офф пропускал стартовые матчи серий, но его появление в составе придавало атаке казанцев мощи и разнообразия. Из-за повреждения головы он пропустил концовку пятого матча с "Магниткой", но травма оказалась несерьезной. Планируется, что он восстановится к началу серии с "Трактором".

Результативность Кравцова в плей-офф удивляет еще больше, чем успешная поступь его команды. В 35 матчах регулярного чемпионата он забил четыре гола, а в плей-офф уже шесть. Если вспоминать предыдущие встречи "Трактора" с казанцами в плей-офф, то в них выделялись именно молодые игроки челябинцев Евгений Кузнецов и Валерий Ничушкин. У "Трактора" есть свои козыри и на этот раз.