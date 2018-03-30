ЦБ выбрал банк плохих долгов

Банк России выбрал структуру, на базе которой будет создан банк плохих долгов — туда передадут проблемные активы санируемых банков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, банком плохих долгов регулятор выбрал «Траст», об этом решении будет объявлено на днях. Руководить структурой будет член правления «ФК Открытие» Юрий Адамович, бывший руководителя блока по работе с проблемными активами МДМ-банка, утверждают источники.

В банк плохих долгов будут передавать активы банков, которые санируются силами ЦБ и УК фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) — ФК «Открытие», Бинбанка и, возможно, Промсвязьбанка.