Чехия сбила с ног Лондон по делу Скрипаля: «До сих пор нет»

Последние новости сегодня – 30 марта. С обличительным заявлением по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в адрес властей Великобритании выступил президент Чехиии Милош Земан.

Он констатировал тот факт, что официальный Лондон до сих пор не предъявил мировой общественности никаких доказательств, даже косвенных, подтверждающих причастность России к делу Скрипаля.

По словам Земана, подозрения Лондона в отношении России не являются доказательством вины Москвы.

Президент Чехии также отметил, что Москва в ответ на высылку Прагой трех дипломатов отправит из России такое же число представителей дипломатической миссии.