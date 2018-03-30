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Четыре дипломата из Германии покинут Россию


Добавлено: 30 мар 2018 в 17:21, Категория: Новости на сегодня
Четыре дипломата из Германии покинут Россию

Германию решение РФ не удивило, заявил глава германского МИД Хайко Маас.

В пятницу он рассказал, что Москва выслала четырех немецких дипломатов в ответ на высылку такого же числа российских дипломатов из ФРГ. Тем не менее Берлин готов вести диалог с российскими властями и в такой ситуации.

Немецкое руководство ранее поддержало Лондон в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого отравили в начале марта, и выслало из страны четырех представителей российской дипмиссии. Британия обвиняет в нападении на бывшего шпиона Россию, хотя та полностью отрицает свою причастность.


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Добавлено: 30 мар 2018 в 17:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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