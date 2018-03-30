Давид Анташвили разочаровался в Насте Ендальцевой

Мы два дня до отлета Насти проводили время вместе, она мне помогала учить французский, и я понял, что она мне очень нравится. Мы плавали в бассейне, обнимались, затем лежали на диване в женской и уснули в одной кровати, но ничего лишнего даже не было. Чтобы никто ничего не подумал, я проснулся в 5 утра, накрыл ее одеялом, поцеловал в щеку и ушел в мужскую. Я к ней даже не приставал, хотя мог. Хотел, чтобы все было красиво, заботился о ее репутации, надеялся на искренние отношения. Перед самым отлетом она сказала, что Гриц ей не интересен, она едет просто на Остров и хочет, чтобы я тоже прилетел. Когда она прилетела, сказала, что ждет меня, не стала строить отношения ни со «Штрихом», хотя было видео, где они вместе танцевали, ни с Грицом.Но буквально перед этим мне Гриц написал, что она хотела, а он ее отшил. После чего она все перекрутила и всем рассказывает, будто это именно она не захотела. Мне ребята с Острова говорят, что она себя не очень хорошо проявила, уже к одному, второму, третьему симпатию высказывает и говорит о том, что знает Захара Саленко, что они в клубе познакомились, и он ей посоветовал прийти на проект.Несмотря на это все, она мне очень нравилась, и я старался верить только ей, ведь Настя продолжала говорить, что только со мной хочет отношения. Но тут пришел новый парень на проект, Мандезир, высказал ей симпатию. Через некоторое время на лобном включают аудио, где Настя Мандезиру говорит: «Мандезир, не парься, ты мне нравишься больше Давида, и на самом деле я хочу, чтобы ты ко мне приехал, мы будем вместе круто смотреться». После всего этого я понял, что ее в моей жизни не существует, и я даже слышать о ней не хочу! Я понял, что Настя пришла просто создавать вокруг себя шоу, тем более, она с другого телешоу.