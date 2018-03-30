Дочь Скрипаля ест и пьет

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери.

Главный врач окружной больницы Солсбери Кристин Бланшард сообщил, что состояние Юлии улучшилось. Женщина ест и пьет, но врачи все равно оказывают «экспертную медицинскую помощь 24 часа в сутки», передает издание Sky News.

Медики оценивают состояние Сергея как критическое, но стабильное. Британские власти надеются, что Юлия Скрипаль, когда окрепнет, расскажет у случившемся.