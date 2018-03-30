Дочь Скрипаля начала есть и пить в больнице

Юлия Скрипаль — дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, вместе с отцом подвергшаяся воздействию нервно-паралитического вещества в британском Солсбери, — пришла в себя и «уже употребляет пищу и пьет в больнице», передает телеканал Sky News.

Ранее стало известно, что Юлия очнулась (с момента обнаружения на скамейке в публичном месте в Солсбери она, как и Сергей Скрипаль, находилась в бессознательном состоянии) и начала разговаривать.

«Мужчина остается в критическом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии после контакта с нервно-паралитическим веществом», — уточнили представители клиники в Солсбери, куда были госпитализированы пострадавшие.

По мнению британских медиков, сохраняется «минимальный» риск для здоровья людей, которые могли ранее контактировать с Сергеем и Юлией Скрипалями.