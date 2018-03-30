Дворкович отверг возможность скачка цен на бензин

Вице-преьмер РФ Аркадий Дворкович исключил вероятность резкого скачка розничных цен на бензин в связи с отсутствием поводов для этого. По его словам, возможны «небольшие колебания» цен в связи с повышением активов, передает РБК.

Дворкович заверил, что правительство отслеживает ситуацию на топливном рынке.

Напомним, 28 марта независимые трейдеры спрогнозировали резкое подорожание бензина в розничной продаже из-за роста оптовых цен, которые достигли максимума с 2012 года. По их оценке, прибавка в цене может составить 5 рублей уже к нынешнему лету.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в которую обратились трейдеры, направила предупреждение о «недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства», главе Совета по товарным рынкам Илье Морозу. Замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что прогнозы роста цен могут спровоцировать ажиотажный спрос на бензин и в конечном итоге действительно привести к его подорожанию.