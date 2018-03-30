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Эксперт: Слова Трампа о скором уходе США из Сирии - это угроза


Добавлено: 30 мар 2018 в 13:37, Категория: Политика
Эксперт: Слова Трампа о скором уходе США из Сирии - это угроза

Сорок пятый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опубликовал очередной провокационный твит, в котором с одной стороны пообещал вывести американские войска из Сирии, а с другой — намекнул на то, что этого не произойдет в обозримой перспективе. Почему твит Трампа следует воспринимать в качестве угрозы — пишет Федеральное агентство новостей.
 
"Мы уйдем из Сирии уже очень скоро. Пусть о ней заботятся другие люди. А мы собираемся получить под свой контроль сто процентов халифата, как называют его некоторые. Мы заберем обратно всю эту землю", — написал Трамп, породив тем самым массу интерпретаций своих слов.
 
Президент США, как отмечают российские эксперты, очевидно уверен, что в деле уничтожения сирийских террористов главную роль играют США. Это, впрочем, не удивительно. Гораздо удивительнее другое — Трамп обещает вывести силы США из Сирии, но тут же делает заявление, перечеркивающее это обещание.
 
"Это, безусловно, угроза. Просто потому, что реальная обстановка в Сирии лишь ухудшается действиями Америки. И слова американского президента звучат как очередное подтверждение того, что будет еще хуже. Даже если Трамп на полном серьезе пишет о выходе из Сирии, Конгресс никогда не позволит ему сделать этого", — говорит Андрей Кошкин, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.

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Добавлено: 30 мар 2018 в 13:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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