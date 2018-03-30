Финишная прямая: вдоль автотрассы Крымского моста устанавливают шумозащитные экраны (ФОТО)

Строители устанавливают вдоль автотрассы Крымского моста акустические экраны для снижения шумовой нагрузки после открытия движения по новой дороге.

Как сообщает информцентр «Крымский мост», специалисты монтируют шумопоглощающие панели высотой от 3 до 6 м на участках, примыкающих к берегам Керченского пролива.

Комплексные меры по шумозащите призваны обеспечить благоприятную акустическую обстановку на границах санитарно-защитной зоны Крымского моста.

«Шумопоглощающие экраны, согласно проекту, установят по обе стороны автомобильной трассы на участках сопряжения моста с береговой линией.

Кроме того, такие экраны монтируют вдоль самого мостового сооружения со стороны Азовского моря на участке протяженностью более 700 м от таманского берега, а также со стороны мыса Ак-Бурун на участке протяженностью более 1,3 км от керченского берега», — уточнил замначальника ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Кайрат Турсунбеков.

Аналогичные экраны впоследствии будут установлены и на отдельных участках вдоль железнодорожной части Крымского моста. Еще одной мерой для снижения акустической нагрузки станет высадка деревьев по специальной шумозащитной схеме.

Шумозащитные экраны устанавливают и вдоль автомобильных подходов к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова (по правую сторону в направлении движения к мосту).

Акустический «щит» общей площадью более 25 тыс. кв. метров обеспечит благоприятную акустическую обстановку на окраинах станицы Тамань, расположенных у границ санитарно-защитной зоны трассы. Аналогичные работы пройдут и на керченском берегу.