Foreo выпустили говорящую зубную щетку

Шведский бренд Foreo выпустил первую в мире зубную щетку с искусственным интеллектом под названием Issalexa. Она способна разговаривать и оказывать эмоциональную поддержку своему владельцу — это не шутка. Производители утверждают, что щетка поможет сэкономить не только на зубных врачах, но и на психологе.

Щетка не только обеспечивает эффективный уход за полостью рта благодаря технологии звуковых пульсаций T-sonic, но и определяет настроение человека и поддерживает его с помощью голосовых фраз во время утренней или вечерней чистки зубов. Это стало возможным благодаря инновационной разработке бренда под названием «Эмоциональный искусственный интеллект», который анализирует слюну человека и определяет его внутреннее состояние.

Например, вы можете услышать вот такую фразу от щетки: «Аня, не забудь сегодня хорошенько отдохнуть. Твоя жизнь и настроение зависят только от тебя». Удивительно, не правда ли!





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