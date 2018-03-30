Франция направит войска для помощи курдам в сирийском Манбидже

Французские власти решили направить войска на помощь курдскому ополчению в сирийском Манбидже. Об этом сообщает Parisien со ссылкой на представителя делегации «Сирийских демократических сил» (SDF) в Париже.

В четверг представители SDF встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам одного из делегатов, Макрон намерен в ближайшее время направить в Манбидж подразделения спецназа французской армии. Операция будет проводиться в координации с американскими военными.

Ранее Совет национальной безопасности Турции потребовал вывода отрядов самообороны курдов из сирийского Манбиджа. В Анкаре заявили, что иначе турецкая сторона проведет военную операцию, подобную тем, что проводились на севере Сирии.