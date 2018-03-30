Гендиректор мини-футбольного клуба в Петербурге помещён под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Генеральный директор мини-футбольного клуба "Политех" Кирилл Мирзоян, который, по версии следствия, получил субсидии в размере более шести миллионов рублей на форму для вымышленных игроков, помещён под домашний арест в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

Ранее сообщалось, что сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал о задержании Мирзояна и руководителя фирмы "Нормарус" Сергея Каковского.

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По данным источника, обвиняемые незаконно получали субсидии городского комитета по физкультуре и спорту на покупку спортивной формы для футболистов, которые не состоят в команде "Политеха". При этом, по словам источника, выделенной суммы хватило бы на покупку каждому из 50 членов клуба 7-10 комплектов "самой элитной" зимней и летней формы.

"В ходатайстве ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мирзояна отказано, ему избран домашний арест. Ходатайство о заключении под стражу генерального директора ООО "Нормарус" Сергея Каковского удовлетворено", - говорится в сообщении.

Как сообщает ОПС, по версии следствия, директор некоммерческого партнерства "Футбольный клуб Политех" Мирзоян получил субсидию за 2016 год от комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, при этом предоставленные документы о закупке спортивной формы и инвентаря в ООО "Нормарус" на сумму 6,7 миллиона рублей являлись подложными.

Ходатайства рассматривал Куйбышевский районный суд Петербурга. Мера пресечения обоим обвиняемым избрана до 29 мая. Оба фигуранта вину не признают, отмечает ОПС.