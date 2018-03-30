Глава Минтранса после пожара в Кемерово поручил проверить транспорт

Министр транспорта России максим Соколов дал поручение проверить соблюдение норм пожарной безопасности на транспортных объектах, сообщает РБК. Поручение дано в связи с трагедией в Кемерово — при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

В ходе расследования обстоятельств пожара выяснилось, что последний раз проверка ТРЦ проводилась в 2012 году. В Следственном комитете РФ сообщили, что ТРЦ был возведен самовольно, в связи с этим задержана начальник регионального отдела Главстройнадзора.

Ранее Генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил провести проверку всех торговых центров России.