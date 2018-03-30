Главы Саудовской Аравии, Швейцарии и Южной Кореи подтвердили визит в Ростов на ЧМ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар - РИА Новости. Главы Швейцарии, Южной Кореи и Саудовской Аравии официально подтвердили своё участие в матчах Чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону, предварительное согласие дала Бразилия, сообщил журналистам заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко.

"Четыре руководителя страны пока подтверждают участие в Ростове в матчах Чемпионата мира... Это Южная Корея, Саудовская Аравия, Швейцария, с Бразилией до конца мая будет официально подтверждено их участие, но такие ноты уже посланы, МИД РФ, прежде всего, с ними работает", - пояснил Молодченко журналистам после открытия XXI Международной туристской выставки в Ростове-на-Дону.

На арене в Ростове-на-Дону, которая вмещает 45 тысяч зрителей, пройдут четыре матча групповой стадии ЧМ-2018: Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня), Исландия — Хорватия (26 июня), а также одна из встреч 1/8 финала (2 июля).

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.