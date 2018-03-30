Греческая полиция конфисковала статую богини Гигеи

Сотрудники департамента культурного наследия и древностей Управления безопасности Аттики сообщили об аресте трех человек, обвиняемых в незаконном обороте археологических материалов. При обыске у них были изъяты древние артефакты и оборудование, применявшееся в ходе несанкционированных раскопок.

Задержание было произведено в городе Спарта. В фургоне, принадлежащем одному из подозреваемых, была найдена мраморная статуя, упакованная в сумку для вещей. На статуи сохранились остатки почвы. Хотя у фигуры отсутствуют голова и одна рука, специалисты полагают, что статуя изображает богиню здоровья Гигею. Высота статуи, включая пьедестал, 55 сантиметров. Согласно заключению археологов из Эфората древностей Лаконии, статуя относится к эллинистическую периоду и имеет несомненное археологическое значение. Сотрудники полиции сообщают, что подозреваемые вели переговоры о тайной продаже статуи иностранным покупателям.

Среди других конфискованных находок античное пряслице и два фрагмента керамики. Также были конфискованы два металлоискателя, два металлических щупа, два сигнальных пистолета, восемь мобильных телефонов, перцовый аэрозоль и денежные средства в размере 800 евро.