Именем российской чемпионки по стрельбе назвали самый популярный пистолет в мире

Чешская компания CZ назвала свой самый популярный пистолет именем российской чемпионки по стрельбе Марии Гущиной. Оружие модели Shadow 2 Maria Gushchina признано лучшим среди профессиональных спортсменов.

Спортсменка призналась, что очень горда за то, что именно в ее честь назвали столь популярное оружие: «Для меня это большая честь и радость».

Производители руководствовались многочисленными победами и титулами российской спортсменки. На сегодняшний день Гущина является лучшим стрелком IPSC: трёхкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, восьмикратной чемпионкой России.

В 2017 году девушка завоевала первенство в чемпионате мира среди женщин, а также оказалась шестой среди мужчин. В планах Марии войти в топ 3 среди мужчин.