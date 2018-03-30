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Именем российской чемпионки по стрельбе назвали самый популярный пистолет в мире


Добавлено: 30 мар 2018 в 00:59, Категория: Общество
Именем российской чемпионки по стрельбе назвали самый популярный пистолет в мире

Чешская компания CZ назвала свой самый популярный пистолет именем российской чемпионки по стрельбе Марии Гущиной. Оружие модели Shadow 2 Maria Gushchina признано лучшим среди профессиональных спортсменов.

Спортсменка призналась, что очень горда за то, что именно в ее честь назвали столь популярное оружие: «Для меня это большая честь и радость».

Производители руководствовались многочисленными победами и титулами российской спортсменки. На сегодняшний день Гущина является лучшим стрелком IPSC: трёхкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, восьмикратной чемпионкой России.

В 2017 году девушка завоевала первенство в чемпионате мира среди женщин, а также оказалась шестой среди мужчин. В планах Марии войти в топ 3 среди мужчин.


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Добавлено: 30 мар 2018 в 00:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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