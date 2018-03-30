Показать меню
Актуально
Мальта объявила об отзыве посла в России - 16:23 Мальта объявила об отзыве посла в России Зрада: Конгресс США запретил оказывать военную помощь «Азову» - 16:35 Зрада: Конгресс США запретил оказывать военную помощь «Азову» Российский оружейник Виктор Калашников умер в Ижевске - 16:41 Российский оружейник Виктор Калашников умер в Ижевске В Петербурге загорелся автоцентр - 16:41 В Петербурге загорелся автоцентр Черногория назвала свой ответ России по «делу Скрипаля» - 16:42 Черногория назвала свой ответ России по «делу Скрипаля» Украинский пранкер назвал местью «розыгрыш» с моргами Кемерово - 16:42 Украинский пранкер назвал местью «розыгрыш» с моргами Кемерово Пожар в «Зимней вишне» начался с детской комнаты - 16:42 Пожар в «Зимней вишне» начался с детской комнаты Словакия решила отозвать своего посла из РФ - 16:42 Словакия решила отозвать своего посла из РФ Из-за возгорания в ТРК на северо-востоке Москвы эвакуированы 270 человек - 16:50 Из-за возгорания в ТРК на северо-востоке Москвы эвакуированы 270 человек Пранкер Вольнов считает свой ролик «сатисфакцией» за Донбасс - 17:07 Пранкер Вольнов считает свой ролик «сатисфакцией» за Донбасс Фигуристка Анастасия Губанова перешла в ЦСКА к тренеру Елене Буяновой - 17:16 Фигуристка Анастасия Губанова перешла в ЦСКА к тренеру Елене Буяновой В духе фильма "Ла-Ла Ленд": Дима Билан снимает новый клип с Ксенией Сухиновой - 17:28 В духе фильма Украинский снайпер разгадал замысел оккупантов на Донбассе - 17:30 Украинский снайпер разгадал замысел оккупантов на Донбассе Футболист "Бока Хуниорс" Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме - 17:42 Футболист МЧС призвало москвичей не выходить на улицу - 18:01 МЧС призвало москвичей не выходить на улицу Путин поручил Медведеву «посмотреть» российские ТЦ - 18:01 Путин поручил Медведеву «посмотреть» российские ТЦ Мальта отозвала своего посла из РФ для консультаций - 18:01 Мальта отозвала своего посла из РФ для консультаций
» » Ирландский посол приехал в МИД

Ирландский посол приехал в МИД


Добавлено: 30 мар 2018 в 16:09, Категория: Новости на сегодня
Ирландский посол приехал в МИД

Главе дипмиссии Ирландии в России Адриану МакДейду вручат ноту протеста и объявят ответные меры России на высылку Дублином российского дипломата.

Об этом в пятницу сообщает ТАСС.

Ирландия в знак солидарности с Великобританией в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля выслала из страны одного российского дипломата. Россию пытаются обвинить в покушении на Скрипаля, который 4 марта попал в реанимацию из-за отравления нервно-паралитическим веществом. Лондон уверяет, что отравляющее вещество разработали в СССР.

Москва причастность к нападению отрицает. Более того, российские власти заявили, что ни в России, ни в СССР не разрабатывалось вещества, о котором говорят британцы.


Материалы по теме:

Ирландия объявила о высылке российского дипломата
Мальта объявила об отзыве посла в России
Посол России вызван в МИД Швеции в связи с делом Скрипаля
Истек срок британского ультиматума России из-за Скрипаля
Добавлено: 30 мар 2018 в 16:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Боевой характер Насти Балинской привел к печальным последствиям

Боевой характер Насти Балинской привел к печальным последствиям

Армия ДНР применяет против украинских захватчиков мощный лазер, — Госпогранслужба Украины

Армия ДНР применяет против украинских захватчиков мощный лазер, — Госпогранслужба Украины

Биатлонист Логинов после победы на ЧР: оставлял силы для работы на огневых рубежах

Биатлонист Логинов после победы на ЧР: оставлял силы для работы на огневых рубежах

Володин назвал распространение фейков технологией «цветных революций»

Володин назвал распространение фейков технологией «цветных революций»

Новости России
еще новости
Если не знаешь здания, не сориентируешься: кемеровчанин рассказал, как спас детей от пожара в ТЦ

Если не знаешь здания, не сориентируешься: кемеровчанин рассказал, как спас детей от пожара в ТЦ

Песков: Россия предложила созвать сессию ОЗХО, чтобы узнать хоть что-то по «делу Скрипаля»

Песков: Россия предложила созвать сессию ОЗХО, чтобы узнать хоть что-то по «делу Скрипаля»

Тулеев перечислил свой заработок за день семьям жертв пожара в ТЦ

Тулеев перечислил свой заработок за день семьям жертв пожара в ТЦ

Косачев: Россия должна зеркально отвечать на санкции Запада

Косачев: Россия должна зеркально отвечать на санкции Запада

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов - единственная пара на Острове

Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов - единственная пара на Острове

Первый поцелуй Меган Маркл: как, когда и с кем это было

Первый поцелуй Меган Маркл: как, когда и с кем это было

Настя Балинская всерьез беспокоится о своем физическом состоянии

Настя Балинская всерьез беспокоится о своем физическом состоянии

5 апреля в «The StandarD» пройдет презентация нового альбома Алины Гросу «Бас»

5 апреля в «The StandarD» пройдет презентация нового альбома Алины Гросу «Бас»

Новости политики
еще новости
Мы вынуждены: Песков объявил о дипломатической войне с США

Мы вынуждены: Песков объявил о дипломатической войне с США

Эксперт: Слова Трампа о скором уходе США из Сирии - это угроза

Эксперт: Слова Трампа о скором уходе США из Сирии - это угроза

Сколько американских дипломатов будет выслано из России, рассказал Лавров

Сколько американских дипломатов будет выслано из России, рассказал Лавров

«Мы должны запретить идеологию ваххабизма, она является человеконенавистнической»

«Мы должны запретить идеологию ваххабизма, она является человеконенавистнической»

Новости экономики
еще новости
Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

США отказались «кормить» ООН

США отказались «кормить» ООН

Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

Новости общества
еще новости
За сколько минут приезжает «скорая помощь» на вызов, рассказала глава Минздрава

За сколько минут приезжает «скорая помощь» на вызов, рассказала глава Минздрава

AP: в Сирии погибли военные американской коалиции

AP: в Сирии погибли военные американской коалиции

Саперы ЦВО ведут подрывные работы на реках в Челябинской области

Саперы ЦВО ведут подрывные работы на реках в Челябинской области

Боевые корабли ТОФ на Камчатке и в Приморье провели ракетные и артиллерийские стрельбы

Боевые корабли ТОФ на Камчатке и в Приморье провели ракетные и артиллерийские стрельбы

Происшествия
еще новости
В Румынии произошла авария на АЭС

В Румынии произошла авария на АЭС

Двое мужчин из Таджикистана спасли десятки человек во время пожара в «Зимней вишне»

Двое мужчин из Таджикистана спасли десятки человек во время пожара в «Зимней вишне»

В США автомобиль протаранил толпу людей, есть жертвы

В США автомобиль протаранил толпу людей, есть жертвы

Из-за возгорания в ТРК на северо-востоке Москвы эвакуированы 270 человек

Из-за возгорания в ТРК на северо-востоке Москвы эвакуированы 270 человек

Новости Украины
еще новости
ОБСЕ планирует открыть базы в Донбассе на границе с Россией

ОБСЕ планирует открыть базы в Донбассе на границе с Россией

«Некому работать»: в ОРДО жалуются на нехватку врачей

«Некому работать»: в ОРДО жалуются на нехватку врачей

Синоптики рассказали, когда Украину засыплет снегом в апреле

Синоптики рассказали, когда Украину засыплет снегом в апреле

В Турции разбился микроавтобус: погибли 17 мигрантов, 36 мигрантов

В Турции разбился микроавтобус: погибли 17 мигрантов, 36 мигрантов

Мировые новости
еще новости
В Днепровской школе пожар: проходит эвакуация

В Днепровской школе пожар: проходит эвакуация

Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах

Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах

Трамп заявил Путину, что США выиграют новую гонку вооружений

Трамп заявил Путину, что США выиграют новую гонку вооружений

Трамп назначил министром своего врача

Трамп назначил министром своего врача




Лента новостей
В «АТО» убит 21-летний боевик из Закарпатья - 14:42 В «АТО» убит 21-летний боевик из ЗакарпатьяВ Днепровской школе пожар: проходит эвакуация - 14:37 В Днепровской школе пожар: проходит эвакуация«Некому работать»: в ОРДО жалуются на нехватку врачей - 14:31 «Некому работать»: в ОРДО жалуются на нехватку врачейЗа сколько минут приезжает «скорая помощь» на вызов, рассказала глава Минздрава - 14:28 За сколько минут приезжает «скорая помощь» на вызов, рассказала глава МинздраваМинсоцполитики хочет усилить контроль за получателями субсидий - 14:23 Минсоцполитики хочет усилить контроль за получателями субсидий5 апреля в «The StandarD» пройдет презентация нового альбома Алины Гросу «Бас» - 14:14 5 апреля в «The StandarD» пройдет презентация нового альбома Алины Гросу «Бас»Если не знаешь здания, не сориентируешься: кемеровчанин рассказал, как спас детей от пожара в ТЦ - 14:00 Если не знаешь здания, не сориентируешься: кемеровчанин рассказал, как спас детей от пожара в ТЦПесков: Россия предложила созвать сессию ОЗХО, чтобы узнать хоть что-то по «делу Скрипаля» - 13:45 Песков: Россия предложила созвать сессию ОЗХО, чтобы узнать хоть что-то по «делу Скрипаля»AP: в Сирии погибли военные американской коалиции - 13:41 AP: в Сирии погибли военные американской коалицииЭксперт: Слова Трампа о скором уходе США из Сирии - это угроза - 13:37 Эксперт: Слова Трампа о скором уходе США из Сирии - это угрозаАрмия ДНР тренирует снайперов: сводка о военной ситуации в ДНР за 24—30 марта (ИНФОГРАФИКА) - 13:35 Армия ДНР тренирует снайперов: сводка о военной ситуации в ДНР за 24—30 марта (ИНФОГРАФИКА)Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах - 13:14 Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанахРособрнадзор наказал три московских института по итогам проверки - 13:03 Рособрнадзор наказал три московских института по итогам проверкиГреческая полиция конфисковала статую богини Гигеи - 13:03 Греческая полиция конфисковала статую богини Гигеи
Последние новости
Ирландский посол приехал в МИД - 16:09 Ирландский посол приехал в МИД Хантсман призывает Россию отказаться от «злостной деятельности» - 16:07 Хантсман призывает Россию отказаться от «злостной деятельности» Турецкий Эрзурум подал заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года - 16:02 Турецкий Эрзурум подал заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов - единственная пара на Острове - 16:00 Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов - единственная пара на Острове ОБСЕ планирует открыть базы в Донбассе на границе с Россией - 15:42 ОБСЕ планирует открыть базы в Донбассе на границе с Россией МИД РФ уведомил британского посла о высылке дипломатов - 15:17 МИД РФ уведомил британского посла о высылке дипломатов Володин отдал на благотворительность половину доходов за 2017 год - 15:17 Володин отдал на благотворительность половину доходов за 2017 год Оператору свалки под Волоколамском пригрозили уголовным делом - 15:17 Оператору свалки под Волоколамском пригрозили уголовным делом Чехия выдала США обвиняемого в хакерстве россиянина - 15:16 Чехия выдала США обвиняемого в хакерстве россиянина Генпрокурор распорядился проверить все торговые центры в стране - 15:16 Генпрокурор распорядился проверить все торговые центры в стране Человеческие следы возрастом 13 тысяч лет найдены в Канаде - 15:16 Человеческие следы возрастом 13 тысяч лет найдены в Канаде Мы вынуждены: Песков объявил о дипломатической войне с США - 15:09 Мы вынуждены: Песков объявил о дипломатической войне с США Первый поцелуй Меган Маркл: как, когда и с кем это было - 14:51 Первый поцелуй Меган Маркл: как, когда и с кем это было
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"