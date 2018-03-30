Ирландский посол приехал в МИД

Главе дипмиссии Ирландии в России Адриану МакДейду вручат ноту протеста и объявят ответные меры России на высылку Дублином российского дипломата.

Об этом в пятницу сообщает ТАСС.

Ирландия в знак солидарности с Великобританией в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля выслала из страны одного российского дипломата. Россию пытаются обвинить в покушении на Скрипаля, который 4 марта попал в реанимацию из-за отравления нервно-паралитическим веществом. Лондон уверяет, что отравляющее вещество разработали в СССР.

Москва причастность к нападению отрицает. Более того, российские власти заявили, что ни в России, ни в СССР не разрабатывалось вещества, о котором говорят британцы.