Известны доказательства присутствия российских снайперов и разведчиков на Донбассе

Волонтеры опубликовали фото российских наемников на оккупированном Донбассе.

Назвали также и имена пророссийских террористов, сообщает Международная волонтерская сообщество InformNapalm.

Снайпер Юрий Петров прибыл в Украину в октябре 2017 года. Постоянно проживает в Якутске РФ. С 2013 года он проходил службу в 40-й отдельной бригаде морской пехоты Вооруженных сил РФ (в / ч 10103).

Сергей Журавлев, гражданин России из Санкт-Петербурга, приехал в Донбасс в октябре 2017. Воевал против украинских военных в так называемой 7-й отдельной мотострелковой бригаде боевиков ЛНР. 3 января 2018 выложил в соцсети фото билетов, на которых указано, что он вылетал из международного аэропорта «Платов» Ростова-на-Дону в аэропорт «Домодедово» в Москве, и дальше следовал в Якутск. Там был в «отпуске» после «командировки» на оккупированную Луганщину.

Волонтеры InformNapalm провели 1800 расследований и установили личности более 1300 кадровых российских военных из 83 военных подразделений.