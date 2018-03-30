Качественный бетон – это?

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Рекомендуем вам зайти на сайт компании https://orlansm.ru/. Через настройки фильтра вы можете оформить заказ, предварительно обозначив тип бетона (товарный, пескобетон, кладочный или штукатурный раствор, керамзитобетон, мостовой бетон), его класс (М100, М 150, М 200), тип заполнителя, количество в кубических метрах.

Работа сервиса состоит в следующем:

Сперва, вы оформляете заявку. Для этого выбираете необходимый товар или услугу, указываете адрес, дату доставки и отправляете заявку. Мы связываемся с вами для уточнения деталей, рассчитываем итоговую стоимость заказа и подтверждаем ее. После этого сообщается дата доставки заказа, а вы оплачиваете его с банковской карты. Получаете товар или услугу в назначенный день и оставляете отзыв для нашего отдела контроля качества.

Какие есть причины для того, чтобы вам обратиться к нам:

А) У нас есть собственное производство, где качество цемент бетон раствор подтверждается мировыми стандартами;

Б) 4-х летний опыт в поставке материалов и строительной техники дает гарантию того, что бетон марка, которую вы заказывали будет доставлен;

В) Мы сотрудничаем с честными поставщиками. Каждый из них проверен временем и нашим отделом контроля качества;

Г) Контроль качества осуществляется на постоянной основе.

Одной из важнейших характеристик материала бетон строительство является его прочность, то есть его возможность противостоять большой нагрузке. Бетон имеет 3 типа прочности: на сжатие, по которому определяют свойство бетона противостоять сжимающим нагрузкам; на растяжение при изгибе (свойство бетона противостоять изгибающей нагрузке); на осевое растяжение, (способность бетона противостоять нагрузкам на растяжение по всей площади поперечного сечения).