Как, когда и с кем произошел первый поцелуй Меган Маркл?

Бывшая актриса Меган Маркл находится под повышенным вниманием журналистов и папарацци, поэтому рассказ о первом поцелуе будущей жены принца Гарри пятилетней давности вновь сплыл в СМИ. Тогда невеста принца даже не была с ним знакома и запретных тем для разговоров у нее не было. Маркл рассказала, что парнем, с которым она впервые в жизни поцеловалась, стал актер Джошуа Силверштейн.



«Мне было 13 лет. Мы были в детском лагере, и я его поцеловала,» — вспомнила она.

В преддверии свадьбы журналисты издания The Daily Mail обратились к Силверштейну за комментарием, который сейчас счастлив в браке и воспитывает двоих детей. «Мы проводили вместе каждый день, много болтали по телефону, держались за руки и целовались. Мы с Меган ровесники, поэтому полагаю, что мне было 13 или 14 лет. Я не помню сам поцелуй, но знаю, что я был первым парнем, которого она поцеловала. Она была очень милой и доброй,» — рассказал он.

Актер рассказал, что в 1983 году вместе с Меган они были в летнем театральном лагере при местной церкви, где и начались их романтические отношения в юном возрасте. В рамках актерской деятельности, они сыграли в театральной постановке, но и по окончанию отдыха они не прервали общение. Новости о свадьбе его бывшей подруги с членом королевской семьи Силверштейна ничуть не огорчили, а даже обрадовали. «Я счастлив за нее. Она очень умна и у нее, что называется, есть голова на плечах. Я очень рад тому, что ее мечты сбылись. Здорово, что у кого-то, с кем я общался в прошлом, все так удачно сложилось,» — заключил он.



Правда, сейчас Меган не до прошлого, ведь вовсю идет подготовка к свадьбе. Торжество состоится уже 19 мая, а гости, которых Маркл не приглашала, решили приехать на праздник. У издания Us Weekly появилась информация от инсайдеров, которая гласит, что некие родственники Меган по линии отца, с которыми у нее не заладились отношения, собираются появится на свадьбе бывшей актрисы и принца Гарри. Речь идет о сводной сестре Маркл Саманте Грант, племяннике Тайлере Дули (сыне сводного брата Меган Томаса Маркла-младшего) и его матери Трейси. «Меган беспокоится о некоторых членах своей семьи. Она не разговаривала с ними годами… Она потеряла сон из-за родственников, которые обманули ее. Из-за них она больше всего переживала после помолвки,» – рассказал инсайдер.

Действительно, отношения со сводной сестрой у нее не выдались. Саманта Грант раннее заявляла, что намерена написать книгу под названием «Дневники сестры принцессы-выскочки» и публично ругала Меган на своей странице в Twitter. Сводная сестра, как и некоторые другие родственники, не оставила без внимания комментарий принца о знакомстве Маркл с королевской семьей. Гарри сказал, что у его возлюбленной теперь появилась семья, которой раньше никогда не было.