Как правильно выбирать подержанный автомобиль, чтобы он прослужил ещё долгие годы

Выбор автомобиля — дело серьёзное, а когда речь заходит о покупке подержанного авто, так и вовсе становится тревожно на душе. Все потому, что уж очень не хочется купить «кота в мешке» и уже через неделю-другую после «счастливого» приобретения начать тратиться на ремонт.КузовОсмотр любого подержанного автомобиля начинается с самой проблемной и тяжело ремонтируемой части – с его кузова. В первую очередь следует избегать полностью перекрашенных автомобилей. Под слоем краски может скрываться все что угодно. Особое подозрение должны вызывать нетипично свежая краска без каких-либо сколов. Перекрашенный автомобиль должен насторожить. Не следует верить тем продавцам, которые выставляют недавнюю прокраску за преимущество.Обращаем внимание на переходы краски. Осматриваем уплотнители дверных проемов, ищем «лесенки», просматриваем весь кузов по периметру. Характерным признаком некачественной покраски является сколы лака на покрытии металлик. Дело в том, что заводской лак держится очень долго и хорошо.Ржавчина – лучший индикатор проблем. В первую очередь проверяем двери изнутри, кромки крыльев, а также места со сбитой краской и места с непонятными вздутиями на чистой поверхности. Также следует рассмотреть стыки и сварные швы. Зазоры между всеми кузовными панелями должны оставаться ровными. В случае их повреждения велик риск начала внутренней коррозии, совсем скоро такая машина будет полна дыр.ДвигательНа самом деле проверить двигатель чуть ли не проще всего. В этом деле главным помощником будет компьютерная диагностика автомобиля. Основное табу при покупке подержанного авто гласит – не связывайся с перебранными моторами. В качестве работы тех, кто это делал, никогда можешь быть уверен. Более того, сам факт подобного ремонта свидетельствует о солидном пробеге автомобиля или что еще хуже – о варварской эксплуатации машины. Тоже самое касается автоматической коробки передач.Двигатель должен работать ровно. Поднеся руку к выхлопной трубе, наблюдаем за выхлопом. Если он прерывчатый и не равномерный, то у машины, скорее всего, есть проблемы с цилиндрами двигателя. Двигатель не должен стучать. Если слышится глухой низкочастотный стук, который еще и усиливается при росте нагрузки на двигатель, то у машины беда.Еще одним свидетелем износа мотора является отсутствие разряжения или наличие избыточного давления. Проверить это легко, достаточно попытаться открыть при работающем двигателе маслозаливную крышку. Если все в порядке, то она будет притягиваться разряжением. Наконец, выхлоп сизого оттенка – последний очевидный свидетель изношенного двигателя.СалонСалон машины, безусловно, самый интересный элемент, так как он в большинстве случаев ярко указывает на ее пробег. Потертость и износ часто используемых элементов салона, например, рулевого колеса – лучший свидетель того, что машиной пользуются давно. Чтобы дать объективную оценку выбираемой машине, нужно потратить время на осмотр еще нескольких таких, только новых и напротив с куда более внушительным заявленным пробегом.На ходуИ конечно, когда машина едет, в ней ничего не должно стучать, звенеть и трястись. Кроме этого, покупателя должны интересовать две вещи: коробка передач и увод в сторону. С механической коробкой все просто: не должно быть никакого хруста, рычаг не должен выскакивать сам по себе, во время езды должны отсутствовать завывания шестерней. С автоматической коробкой сложнее. Здесь не должно быть никаких шумов и рывков, трансмиссия должна работать всегда плавно и равномерно. При переходе с «драйва» на «реверс» не должно происходить какого-либо рывка. Следует также проверить масло, если у коробки есть щуп.Если на ходу отпустить руль, любая нормальная машина просто продолжит ехать вперед. Если же руль повело в стороны – это повод искать проблемы. Они могут быть самыми разнообразными. Чаще всего это или разное давление в шинах или неправильные углы установки колес. Так как сами по себе эти углы никогда не сбиваются, значит, машиной бились во что-то. Как минимум в бордюр.НапоследокСреди очевидных признаков есть и косвенные. Наиболее важным является наличие к машине у продавца набора всех ключей, полный порядок с сопроводительными документами, наличие запасного колеса, родного домкрата и набора инструментов. Все это, скорее всего, указывает на то, что машина была в руках внимательного, аккуратного и ответственного человека.