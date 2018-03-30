Кэти Перри отдыхает с Орландо Блумом в Японии и восхищается его обнаженным торсом

О возобновлении романа 33-летней Кэти Перри и 41-летнего Орландо Блума в очередной раз заговорили полтора месяца назад. Но тогда эти предположения строились лишь на догадках и сообщениях от инсайдеров — прямого подтверждения роману не было. Однако вскоре пару все чаще стали замечать вместе, и тогда все сомнения отпали окончательно.

Влюбленные действительно много времени проводят вместе. Об этом свидетельствует и тот факт, что Блум прилетел поддержать свою возлюбленную в Токио, где она будет выступать в рамках своего гастрольного тура.

Фото из Instagram Орландо Блума

Папарацци засняли пару на улице города в довольно забавных нарядах: Перри была одета в костюм Луиджи, а Блум повторил образ Марио из знаменитой видеоигры (увы, NEWSTES.RU эти кадры недоступны).

С чувством юмора у этих звезд, кажется, действительно все просто отлично. Несколько часов назад актер опубликовал в своем Instagram фото (кстати, очень горячее!) с обнаженным торсом, на котором продемонстрировал свой пресс. Среди тех, кто прокомментировал снимок, оказалась и певица.

Я как раз искала стиральную доску,

— иронично отметила она.

Как рассказал инсайдер, влюбленные хоть и не скрывают свои отношения, но предпочитают их все же не афишировать.

Они хотят построить новые отношения, которые не будут на виду у их поклонников и всего мира. У них обоих очень насыщенные жизни, и они составили план, чтобы дать своей любви второй шанс,

— заявил он.

Кэти Перри и Орландо Блум