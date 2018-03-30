Конгресс русских американцев призвал Трампа остановить «новую холодную войну» с РФ

Президент Конгресса русских американцев Наталья Сабельник в письме президенту США Дональду Трампу выразила обеспокоенность по поводу ухудшения отношений между США и Россией в связи с «делом Скрипаля».

В тексте письма, опубликованного в пятницу в Facebook, отмечается глубокая озабоченность руководства Конгресса фактом, что Трамп лично санкционировал высылку 60 российских дипломатов и закрытие генконсульства РФ в Сиэтле.

В письме также подчёркивается, что выбранный для нового витка обострения период представляется «невыносимо жестоким» в связи с трагическими событиями в Кемерове и массовыми жертвами в результате крупного пожара в местном торговом центре.

«Мы считаем, что сейчас рано делать вывод о том, что Россия виновна в нападении на Сергея Скрипаля в Соединённом Королевстве. Расследование только началось, и политики должны дождаться окончания законного процесса расследования», — сказано в послании организации.

Русские американцы также считают, что больше всех от закрытия диппредставительства России в Сиэтле пострадают сами граждане США, поскольку больше не могут пользоваться консульскими услугами в Сан-Франциско и в Сиэтле.

«А ведь 90% русских американцев проголосовали за Вас, надеясь, что Вы восстановите отношения с Россией и отмените санкции. Мы получили результат совершенно противоположный тому, который Вы обещали во время предвыборной кампании. Сегодня, похоже, вы отказываетесь от своего предвыборного обещания улучшить двусторонние отношения», — констатирует руководство Конгресса.

В этой связи в письме содержится призыв к Трампу «остановить эту новую холодную войну, которая всё больше выходит из-под контроля». «Санкции против России должны быть сняты, а диалог между Россией и Соединёнными Штатами должен быть начат, — подчёркивается в послании. — К сожалению, чем слабее связи, связывающие Россию и Соединённые Штаты, тем сильнее опасность войны, которая угрожает американцам и всему миру».

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