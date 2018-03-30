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Крысина арестовали на два месяца


Добавлено: 30 мар 2018 в 00:14, Категория: Новости на сегодня
Крысина арестовали на два месяца

Дарницкий райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал подозреваемому по делу о пытках во время Евромайдана Юрию Крысину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Об этом сообщает Громадське.

Крысину избрали меру пресечения до 29 мая без права выхода под залог. Прокурор назвал четыре основания для решения: продолжение преступной деятельности, влияние на других участников процесса, препятствование следственным действиям и риск побега.

Ранее сообщалось, что советник главы МВД Зорян Шкиряк был возмущен предоставлением госохраны Юрию Крысину.

Фото: Украинская правда


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Добавлено: 30 мар 2018 в 00:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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