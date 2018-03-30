Кудрин назвал сроки повышения пенсионного возраста в России

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин спрогнозировал, что в ближайшие 10-16 лет российские власти повысят пенсионный возраст.

«До этого года темп роста ВВП в России был на недостаточном уровне — около 1,5% против 3,5 % принятых мировыми стандартами. Только при достижении такого уровня мы сможем чувствовать себя уверенно», — пояснил он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Кудрин считает, что нынешний рост ВВП свидетельствует о стагнации, поэтому президент РФ Владимир Путин и заговорил в своем предвыборном Послании Федеральному собранию о необходимости совершить «серьезный прорыв» и реализовать «дерзкие планы».

Экс-глава Минфина напомнил о ряде таких планов — в частности, в ближайшие шесть лет сделать Россию развитой страной, выведя ее на новый уровень экономического развития. «Это очень сложная задача», — констатировал Кудрин.

Руководитель ЦСР напомнил, что каждый год численность работающих россиян снижается на 0,5-1 млн человек, тогда как количество пенсионеров, наоборот, увеличивается. «Поэтому всех собираемых налогов не хватает для обеспечения достойной пенсии», — пояснил Кудрин.