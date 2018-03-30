«Лаборатория Касперского» нашла вирус на сайтах крупных СМИ

«Лаборатория Касперского» сообщила о том, что некоторые крупные российские интернет-СМИ распространяли вредоносный код, с помощью которого хакеры получали доступ к содержимому памяти компьютеров их читателей, передает РБК.

В отчете, опубликованном компанией-производителем антивирусного программного обеспечения, говорится, что с главных страниц зараженных сайтов СМИ на компьютеры читателей загружались вредоносные скрипты, запускавшие троянский код Buhtrap. Он перенаправлял пользователя на серверы, контролируемые мошенниками, и те получали полный контроль над операционной системой на компьютерах попавших в ловушку жертв.

Схема, как пояснили в «Лаборатории Касперского», была рассчитана на пользователей браузера Internet Explorer, в котором существует уязвимость под названием VBScript Godmode.

«Конечной целью злоумышленников, стоящих за Buhtrap, является кража денег со счетов юридических лиц, поэтому их целью являются компьютеры финансовых работников различных организаций», — поясняется в отчете.

По карте хакерских атак, составленной специалистами «Лаборатории», можно сделать вывод о том, что большинство из них пришлось на Россию, но пострадали также пользователи в Казахстане и на Украине.