Лизе Триандафилиди очень больно от того, что она не рядом с дочкой

Ты моя жизнь, я все делаю ради тебя и твоего будущего. Нет большей боли, не видеть тебя каждый день, не засыпать с тобой, не провожать тебя в школу, не слышать каждый день твой смех, не быть рядом, когда тебе тяжело. Быть с тобой рядом самое большое счастье, мое сокровище, моя ванилька. Когда вы мне пишите гадости, вы не знаете, что я чувствую, какие у нас проблемы, почему мы не вместе, наверно вы не знаете ничего, но вы пишете и пишете, всех в блок ставлю, кто трогает самую святую для меня.