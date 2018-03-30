Ты моя жизнь, я все делаю ради тебя и твоего будущего. Нет большей боли, не видеть тебя каждый день, не засыпать с тобой, не провожать тебя в школу, не слышать каждый день твой смех, не быть рядом, когда тебе тяжело. Быть с тобой рядом самое большое счастье, мое сокровище, моя ванилька. Когда вы мне пишите гадости, вы не знаете, что я чувствую, какие у нас проблемы, почему мы не вместе, наверно вы не знаете ничего, но вы пишете и пишете, всех в блок ставлю, кто трогает самую святую для меня.
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Новости » Шоу-бизнес » Лизе Триандафилиди очень больно от того, что она не рядом с дочкой
Лизе Триандафилиди очень больно от того, что она не рядом с дочкой
Добавлено: 30 мар 2018 в 12:49, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 30 мар 2018 в 12:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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