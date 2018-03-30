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ЛНР: Полиция обнаружила схрон с 37 огнемётами и гранатомётами


Добавлено: 30 мар 2018 в 04:49, Категория: Новости на сегодня
ЛНР: Полиция обнаружила схрон с 37 огнемётами и гранатомётами

Правоохранители ЛНР обнаружили в Луганске схрон с оружием и боеприпасами.

Об этом «Русской Весне» рассказали в Центре взаимодействия с общественностью МВД ЛНР.

«28 марта 2018 года в ходе проведения операции «Стоп-террор» сотрудниками Управления по борьбе с экстремизмом и организованной преступностью МВД ЛНР в заброшенном здании, расположенном в 1 км от ул. 50 лет Обороны Луганска обнаружены и изъяты 12 полиэтиленовых мешков, в которых находились: 1 автомат, 1 пулемет, 6 огнеметов, 31 гранатомет, 2 мины, 27 гранат, 110 выстрелов к гранатометам, 24 запала к гранатам, 62 патрона, 3 пакета метательного заряда, 2 магазина к автоматам», — сообщили правоохранители.

Кроме того, в этот день сотрудниками уголовного розыска ЛОВДТ МВД ЛНР, в гараже, по месту жительства гражданина 1957 г. р., проживающего в г. Краснодон обнаружены и изъяты: автомат, 3 магазина к нему, 272 патрона различного калибра, 500 г артиллерийского пороха. Со слов мужчины стало известно о том, что оружие и боеприпасы остались у него после боевых действий 2014 года.

Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР. Проводится проверка.


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Добавлено: 30 мар 2018 в 04:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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