Marvel выпустит новые комиксы про «Фантастическую четверку»

Издательство Marvel объявило о грядущем продолжении графических новелл о "Фантастической четверке". Над новыми комиксами, как сообщает издание Gizmodo, работают художники Сара Пичелли и Дан Слотт."Фантастическая четверка" — одна из старейших и известнейших комиксовых серий Marvel, поэтому, когда в 2015 году издательство объявило о прекращении выпуска, многие поклонники комиксов впали в тотальную депрессию. Но теперь они могут ликовать — ситуация будет исправлена уже в ближайшее время.Команда персонажей, составляющая "Фантастическую четверку", была разделена после того, как на полках магазинов комиксов появилось издание Secret Wars. Однако когда в продажу поступил комикс Marvel Two-In-One, фанаты супергероев поняли, что грядет объединение легендарной команды.В издании, над которых работают Слотт и Пичелли, Мистер Фантастик и Сью Сторм возвращаются на Землю, "Четверка" воссоединяется и продолжает бороться за справедливость. В общем, все счастливы и довольны.В США, тем временем, начались съемки картины "Капитан Марвел", главного персонажа которой сыграет Бри Ларсон. Фильм, согласно графику, появится на больших экранах восьмого марта 2019-го.