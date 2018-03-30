Майя Турман-Хоук высказалась о популярности и профессии родителей: "Мир знаменитостей не интересен мне"

Майя Турман-Хоук

19-летняя Майя Турман-Хоук, как и многие юные представители известных фамилий, решила продолжить семейное дело. В начале марта стало известно, что дочь Умы Турман и Итана Хоука согласилась сыграть одну из ролей в третьем сезоне сериала "Очень странные дела" (Stranger Things), и вот уже журнал Elle взял у девушки интервью.

Это не единственный опыт Майи в кино: например, она сыграла одну из героинь в мини-сериале "Маленькие женщины" (Little Women). Ради съемок Турман-Хоук бросила учебу в престижной Джульярдской школе. Судя по последнему интервью, она твердо решила стать актрисой, хотя не все стороны профессии ей нравятся.

Майя Турман-ХоукМир знаменитостей, славы и популярности, который соприкасается с миром искусства, не особо интересен мне, – сказала она в интервью.

В школьные годы Майя поменяла несколько школ, потому что учеба давалась ей трудно: у дочери знаменитостей обнаружили дислексию в детстве. В итоге она поступила в бруклинскую школу Святой Анны, где упор делался на творчество. Там она и заинтересовалась игрой на сцене.

Актерская игра была для меня, как плавание, дыхание или поцелуй, – добавила она.

Майя говорит, что съемки даются ей легко, но и не скрывает, что советуется с родителями, работая над ролью.

Майя Турман-Хоук (вторая справа) на съемках "Маленьких женщин"