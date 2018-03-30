МЧС раздало партию респираторов жителям Волоколамска

Управление МЧС по Московской области сообщило о выдаче жителям подмосковного города Волоколамска средств индивидуальной защиты — масок и респираторов — для защиты от вредных выбросов с расположенного поблизости мусорного полигона. Населению уже передана первая партия респираторов, в настоящее время готовится закупка следующей партии.

С сегодняшнего дня — 30 марта — в населенном пункте действует режим повышенной готовности, напомнили в МЧС.

Школы Волоколамска, несмотря на этот режим, продолжают работать, как обычно, передает «Интерфакс» со ссылкой на управление системой образования администрации муниципалитета. Там добавили, что маски и респираторы в учебные заведения пока не поступали.

Кроме того, режим повышенной готовности предполагает усиление мониторинга экологической обстановки в Волоколамске и подготовку плана эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Вводить режим ЧС в городе МЧС пока не стало.