Мегин Келли поддержала Сторми Дэниелс и рассказала об угрозах со стороны Трампа

На днях вышло интервью с порноактрисой Сторми Дэниелс, которая рассказала о сексуальной связи с президентом США Дональдом Трампом и угрозах со стороны его команды. Поддержала Сторми знаменитая американская журналистка Мегин Келли. В своей книге Settle for More, отрывками из которой Мегин поделилась в твиттер, она вспомнила угрозы со стороны адвоката Дональда Трампа, которые Майкл Коэн отправлял ей в соцсети.



«Выпотрошите ее,» — писал он.

Запреты касаются не только теперешнего брака с Меланией, но и прошлого с Иваной. журналист также рассказала о том, что бывшему репортеру издания Daily Beast Тиму Маку было запрещено писать о разводе Дональда Трампа с его первой женой. «Я позабочусь о том, что мы с вами однажды встретимся в здании суда. А после вас я возьмусь за ваших коллег. Поэтому предупреждаю вас: действуйте очень осторожно, потому что иначе я сделаю с вами нечто ужасное,» — говорил, по словам Келли, Коэн Маку.

В угрозах в свой адрес Мегин также обвинила и бывшего члена команды Дональда Трампа Кори Левандовски, заявив, что он запрещал ей появляться на дебатах на канале Fox News. «Левандовски позвонил исполнительному директору канала Биллу Саммону, с тем чтобы тот не допустил меня до дебатов. Когда Саммон сказал, что об этом не может быть и речи, Левандовски стал угрожать мне и заявил, что сделает так, что мне придется нелегко, если я там появлюсь,» — сказала она.

Как позднее заявила журналистка в своем шоу «Сегодня с Келли Мегин», раскрывая угрозы от команды Дональда Трампа, она хотела поддержать Сторми Дэниелс. «Это то, что вам следует знать об этих людях,» — заключила она.

Напомним, что ведущий телеканала CBS Андерсон Купер взял интервью у 39-летней актрисы фильмов для взрослых, с которой уже раннее был связан скандал. В последнем интервью Дэниелс рассказала, что после связи с нынешним президентом неизвестные люди угрожали ей, пытаясь заставить молчать.

Связывать себя с движением #MeToo актриса не стала, ведь не считает ее связь с Дональдом изнасилованием. Она добровольно согласилась лечь в постель с Трампом. Сторми рассказала, что впервые познакомилась с президентом в 2006 году на турнире по гольфу. За несколько месяцев до этого у Дональда и Мелании родился сын Бэррон. Связь у актрисы и бизнесмена произошла под предлогом участия в его реалити-шоу «Ученик». Мужчина пригласил Сторми в своей номер отеля, чтобы сделать предложение.



Через год предложение осталось в силе и Трамп пригласил актрису обсудить детали — в бунгало отеля Beverly Hills. Правда, на второй раз актриса отказалась от сексуальной связи с Дональдом, из-за чего через время ей позвонили и сообщили, что на шоу ее не приняли.

Молчать об их отношениях Трамп не просил, поэтому в 2011 году Сторми решила рассказать о связи в интервью журналу InTouch за 15 тысяч долларов. Правда, гонорар получить ей было не судьба, ведь издание обратилось за комментариями к самому Трампу. Напрямую пообщаться с бизнесменом не удалось, а его адвокат пригрозил им судебным разбирательством, из-за чего интервью не вышло в свет.