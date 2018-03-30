МИД Британии о высылке Россией дипломатов: прискорбно, но ожидаемо

МИД Великобритании выразило сожаление по поводу выдворения Россией дипломатов, отметив, что Москва нарушила международное право, отравив Скрипаля и его дочь на британской земле. Об этом заявила пресс-секретарь британского министерства, передает Reuters.

«Это прискорбно, но, учитывая предыдущее поведение России, мы ожидали такого ответа», – сказала она.

По словам представителя британского МИД, «нет другого альтернативного вывода, кроме того, что российское государство виновато».

Ранее сообщалось, что Россия высылает дипломатов нескольких стран.

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