МИД РФ уведомил британского посла о высылке дипломатов

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, вызванный сегодня в российское внешнеполитическое ведомство, был проинформирован о высылке британских дипломатов из РФ в ответ на аналогичные действия Лондона, говорится в сообщении МИД России.

«Британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании», — уточнили в министерстве.

МИД выразил Бристоу решительный протест против «провокационных и ничем не обоснованных действий» Лондона, который «инспирировал безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств».

В сообщении ведомства подчеркивается, что при этом Москва по-прежнему готова сотрудничать с британскими властями «в интересах установления истины, поиска и нахождения лиц, причастных к произошедшему в Солсбери» (имеется в виду отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля). Это взаимодействие может осуществляться «как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе».