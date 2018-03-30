Минсоцполитики хочет усилить контроль за получателями субсидий

Министерство социальной политики инициирует законопроект «Об обеспечении госконтроля на время предоставления социальной поддержки», который предлагает расширить права инспекторов по контролю за назначением госпомощи. Об этом сообщает Сегодня.

Глава Директората соцзащиты населения Минсоцполитики Виталий Музыченко заявил, что в случае принятия законопроекта инспектор получит право осматривать жилье получателей государственной помощи. Инспектор также сможет начать самостоятельное обследование материально-бытовых условий семей, что сейчас возможно только по планам руководства.

Ревизоры также смогут получать данные для проверки соблюдения условий на получение соцподдержки: в банках – о наличии счетов, в Миграционной службе – о пересечении субсидиантами и членами их семей границы, в БТИ – о наличии собственности, в Сервисцентре МВД – о наличии автомобиля в собственности.

Инспекторы в первую очередь намерены прийти с проверками к получателям помощи, которые вызывают подозрение у социальных служб. Основанием для подозрения могут стать следующие ситуации: если есть информация о том, что зарегистрированный как безработный находится на заработках за границей; если человек нелегально подрабатывает извозом на своей машине; если получатель субсидии сдает «лишнюю» квартиру.

В законопроекте предусматривается ответственность за отказ пустить в жилье инспектора, а также увеличение количества ревизоров. По мнению Музыченко, инспекторам нужно поднять зарплату.

Ранее в Минсоцполитики заявили, что Украина еще долго будет одной из «старейших» стран мира.

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