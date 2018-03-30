Москва объявила европейским дипломатам о зеркальных мерах

"Дело Скрипаля"

Россия высылает дипломатов ряда стран в качестве ответной меры на выдворение сотрудников российских диппредставительств из-за "дела Скрипаля", которое переросло в "Дипломатическую войну".Эти меры носят зеркальный характер. Так, Россию должны покинуть тринадцать украинских дипломатов, по четыре немецких и польских, по три литовских, чешских и молдавских, по два итальянских и датских, латвийский и румынский.Также выдворяются два сотрудника нидерландской дипмиссии, один — шведской и эстонский военный атташе Тоомас Педа. Все они должны покинуть страну до пятого-седьмого апреля, сообщает РИА Новости.Также МИД потребовал от Лондона уравнять суммарное число дипломатов и административных сотрудников с количеством россиян, которые работают в диппредставительствах в Британии. На это Лондону отводится месяц."Это вызывает сожаление, но, в свете прежнего поведения России, мы ожидали ответ", — заявила РИА Новости представитель британского МИД.Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Британии утверждают, что экс-агента отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР химоружия с таким наименованием не существовало, а для обозначения токсинов использовали цифры.В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. В совокупности диппредставительства покинут более 150 сотрудников МИД.Накануне в МИД вызывали американского посла Джона Хантсмана. Ему объявили о высылке шестидесяти американских дипломатов и закрытии представительства США в Санкт-Петербурге.