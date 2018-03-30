На что обратить внимание при выборе бетона

Бетон — важнейший материал для строительной сферы. Он напрямую влияет на долговечность и безопасность строения. Так как это смесь, то необходимо, чтобы все компоненты соответствовали вашим нуждам для выполнения тех или иных работ. Бетон можно классифицировать сразу по нескольким компонентам, поэтому предлагаем вам ознакомиться с основными практическими советами по выбору этой важной части любого строительного процесса.

Итак, если вы решили купить бетон для ваших строительных работ, то необходимо предпринять несколько шагов, которые помогут вам выбрать лучшее качество за лучшие деньги. В первую очередь, обратите внимание, далеко ли расположен склад вашего потенциального поставщика: подвижность бетона сохраняется всего около часа, поэтому если он слишком далеко, договоритесь о добавке в раствор пластификатора, прежде чем заказать бетон. Помимо этого, важно изучить состав бетона: глина в составе песка плохо повлияет на его прочность, и высокое содержание воды — тоже. Проследите за тем, чтобы водоцементное соотношение было соблюдено грамотно и сочеталось с нормами, которые существуют.

Также, если вы хотите купить бетон с доставкой, выясните, хранился ли он при надлежащих условиях, ведь в противном случае вы рискуете безопасностью ваших близких, не говоря уже о своей собственной. Если бетону уже более двух месяцев с даты изготовления, то стоит избежать использования такого материала для возведения своих построек. Также многое зависит от цели, для которой вы собираетесь купить бетон в Москве: если это частный дом, то показатели прочности могут быть средними, но для постройки условного моста необходим самый качественный бетон, цена будет соответствовать. Таковы основные рекомендации при выборе бетона для вашего строительства, следуйте им и наверняка не прогадаете.