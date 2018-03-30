Нацкорпус проведет в Киеве акцию за отставку главы Николаевской ОГА

3 апреля движение «Национальный корпус» проведет в Киеве акцию с требованием отставки главы Николаевской ОГА Алексея Савченко. Об этом сообщает пресс-служба «Нацкорпуса».

«Если они думают, что сбежали и закрыли этот вопрос, закрылись от нас с вами — они очень сильно ошибаются. Николаев, Киев и все остальные города Украины будут давить дальше», — сказано в сообщении.

«Национальный корпус» считает Алексея Савченко причастным к самоубийству исполняющего обязанности директора николаевского аэропорта Владислава Волошина. Участники движения облили краской вход в здание Николаевской облгосадминистрации в ходе митинга 20 марта.

Ранее в «Нацкорпусе» заявили, что движение блокируют из-за позиции по Савченко.

Фото: politeka.net