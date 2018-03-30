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» » Настоящий фашист: уничтоженный в ДНР «волонтёр» оказался опытным боевиком (ФОТО, ВИДЕО)

Настоящий фашист: уничтоженный в ДНР «волонтёр» оказался опытным боевиком (ФОТО, ВИДЕО)


Добавлено: 30 мар 2018 в 02:42, Категория: Новости на сегодня
Настоящий фашист: уничтоженный в ДНР «волонтёр» оказался опытным боевиком (ФОТО, ВИДЕО)

Как ранее сообщала «Русская Весна», возле города Дзержинск на оккупированной территории ДНР снайпером был уничтожен 19-летний волонтёр «АТО».

Однако, позже выяснилось, что «волонтёр» Андрей Кривич, которого некоторые комментаторы назвали «ребёнком», на самом деле был опытным боевиком «Правого сектора»*.

Вначале об этом сообщил фонд «Повернись живим»: «На передовой погиб боец ДУК ПС Андрей с позывным „Дилли“. Теперь парню навсегда останется всего 19 лет. Жизнь „Дилли“ 27 марта унесла пуля вражеского снайпера».

Затем одно из украинских СМИ опубликовало интервью с дядей боевика Романом.

Он рассказал, что его племянник находился в зоне «АТО» несколько лет.

«Андрей с 17 лет на фронте. Вступил в „Правый сектор“ совсем еще ребёнком», — рассказал Роман.

«Конечно, родители за него боялись, отговаривали. Но Андрюшу было не переубедить. Он сказал, что идет защищать свою страну. Набил себе татуировку в виде трезубца… И я, и мой брат тоже служили в зоне АТО. Брат освобождал Славянск, я прошел Пески…», — добавил он.

Также Роман рассказал, что снайпер выстрелил в его племянника дважды. Одна пуля попала в руку, вторая — в голову.

«Это произошло вечером 27 марта, ребята были на задании, — рассказал он. — Андрей был в аэроразведке».

В Конотопе Сумской области, откуда был родом Кривич, с 28 по 30 марта объявлены дни траура.

Стоит особо отметить, что фотографии уничтоженного боевика прямо свидетельствуют о том, что он был настоящим фашистом. Как можно увидеть на фото, он не стесняясь носил знаки III рейха.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация.


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Добавлено: 30 мар 2018 в 02:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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